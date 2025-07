Presidente do México processará advogado de filho de ‘El Chapo’

Jeffrey Lichtman acusou Claudia Sheinbaum nas redes sociais de ser o ‘braço de relações públicas de uma organização de tráfico de drogas’

EFE/ José Méndez 'Não vou dialogar com o advogado de um traficante de drogas'



A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira (14) que processará por difamação Jeffrey Lichtman, advogado de Ovidio Guzmán, filho do criminoso Joaquín “Chapo” Guzmán, que se declarou culpado de acusações de tráfico de drogas à Justiça dos Estados Unidos na semana passada. O anúncio de Sheinbaum responde aos comentários de Lichtman, que a acusou nas redes sociais de ser o “braço de relações públicas de uma organização de tráfico de drogas”.

“Não vou dialogar com o advogado de um traficante de drogas. Vamos entrar com uma ação por difamação aqui no México porque isso não se pode deixar passar”, disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal.

Ovidio Guzmán, de 35 anos, se declarou culpado na sexta-feira passada de várias acusações de tráfico de drogas à Justiça americana. Esta é a primeira vez que um dos filhos de “El Chapo”, que cumpre pena perpétua nos Estados Unidos, assina um acordo com promotores americanos.

Washington acusa Ovidio e seus irmãos, Joaquín, Iván Archivaldo e Jesús Alfredo, de liderarem “Los Chapitos”, uma facção do cartel de Sinaloa, classificada pelo atual governo Trump como uma organização terrorista. Sheinbaum havia apontado naquele mesmo dia uma “falta de coerência” por parte das autoridades americanas na negociação de um acordo de confissão de culpa com um membro de uma organização que consideram terrorista.

