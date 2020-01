Presidente do Paraguai é diagnosticado com dengue

Antonio Cruz/Agência Brasil O ministro indicou que o presidente, de 48 anos, permanecerá na residência por 3 a 7 dias



As autoridades de saúde do Paraguai confirmaram nesta quarta-feira (22) que o presidente Mario Abdo Benítez foi diagnosticado com dengue — um dia após suspender sua agenda mostrando sintomas da doença que atinge o país sul-americano e já deixou dois mortos este ano.

“Temos o resultado de testes de laboratório que confirmam que o presidente está com dengue”, disse o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, acrescentando que Abdo Benítez foi afetado pelo sorotipo 4, o que apresenta mais casos no país.

Mazzoleni acrescentou que Abdo Benítez “está em boas condições gerais” e que ele participará de várias reuniões do governo na residência presidencial de Mburuvicha Roga, no centro de Assunção, mas com “pequenas restrições”.

O ministro também indicou que o presidente, de 48 anos, permanecerá na residência por 3 a 7 dias — dependendo de sua recuperação e dos exames posteriores.

“Ele não apresenta sintomas neste momento. Estaremos o monitorando nessas 24 a 48 horas e, com base em sua evolução, ele retomará suas funções normais”, disse o ministro.

A confirmação ocorre um dia após Abdo Benítez sentir “dor de cabeça e um desconforto pouco específico”, quando se encontrava no departamento do Alto Paraná e foi aconselhado para retornar a Assunção para se submeter a vários exames.

O repouso de Abdo Benítez, do Partido Colorado, ocorre quando o governo enfrenta uma crise na segurança, devido a fuga de 75 presos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

*Com informações da EFE