Em meio a negociações, presidente do Parlamento Europeu viaja para Kiev

Roberta Metsola será a primeira líder de uma instituição europeia a visitar a capital ucraniana desde o início do conflito

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou que estava viajando para Kiev, capital da Ucrânia. A presidente da Câmara será a primeira autoridade de alto escalão de uma instituição europeia a visitar a capital ucraniana desde o início da invasão, em 24 de fevereiro deste ano. Antes dela, três primeiros-ministros de países membros da União Europeia (UE) viajaram à capital no dia 15 de março para manifestar solidariedade à Ucrânia. Natural de Malta, Metsola foi eleita em 18 de janeiro para o cargo e não deu detalhes sobre sua viagem para Kiev. Na quinta-feira, 31, a Rússia anunciou a proibição de entrada em seu território dos dirigentes europeus e da maioria dos eurodeputados como forma de resposta às sanções aplicadas contra o governo russo. Entretanto, as autoridades não divulgaram uma lista detalhada com quais dirigentes e parlamentares foram afetados.

