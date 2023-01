Presidente do Peru pede antecipação das eleições para 2023 devido à crise política

Há sete semanas, o país é palco de manifestações que pedem a renúncia de Dina Boluarte, novas votações e uma reformulação da Assembleia Constituinte

Melina Mejia / Peruvian Presidency / AFP Foto de apostila distribuída pela assessoria de imprensa da Presidência peruana mostra a presidente do Peru, Dina Boluarte, falando durante um evento para enviar remédios e equipamentos médicos para a região de Apurimac, no sul do Peru, em Lima, em 27 de janeiro de 2023



A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu ao Congresso a antecipação das eleições presidenciais para dezembro de 2023. A solicitação foi feita nesta sexta-feira, 27, e é uma saída para a grave crise que o país vive desde que Pedro Castillo foi destituído do cargo em dezembro de 2022. “Colocamos este projeto de lei à consideração dos ministros para antecipar as eleições para dezembro de 2023”, disse Boluarte, em um ato de governo no aeroporto militar de Lima. “Do Executivo havíamos proposto que essas eleições fossem antecipadas para abril de 2024, projeto que foi votado uma vez no Congresso e que aguarda a segunda votação. Mas os protestos continuam, há mais bloqueios e violência”, reconheceu Boluarte. Há sete semanas, o Peru é palco de manifestações que pedem a renúncia de Boluarte, eleições gerais e uma nova Assembleia Constituinte. O pedido da líder peruana para uma nova antecipação das eleições ocorre em um momento de marchas e bloqueios de estradas sem trégua que geraram problemas de escassez de combustível, alimentos e suprimentos médicos. “Se os partidos Fuerza Popular e Alianza para el Progreso estão pedindo o que já haviam apresentado – uma antecipação das eleições para 2023 -, que se retome, nesse sentido, essa proposta que não tem condições e vai nos tirar do atoleiro em que estamos”, disse Boluarte. Em meio a protestos em Lima e nas regiões do sul andino, pobres e historicamente marginalizadas, o partido fujimorista Fuerza Popular propôs, na quinta-feira (26), antecipar as eleições gerais no Peru de abril de 2024 para uma data deste ano. O Congresso deve debater a questão nesta sexta-feira.