Presidente do Uruguai testa negativo para Covid-19

EFE/ David Puig O Uruguai é um dos países da América do Sul que tem o menor número de casos de coronavírus



O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, informou em sua conta oficial no Twitter, na noite deste sábado (30) que seu teste para Covid-19 deu negativo. “Peço desculpas para aqueles com quem eu tive contato subsequente”, escreveu o mandatário.

Na noite de sexta-feira (29), o gabinete da Presidência do país havia informado que Lacalle Pou e quatro secretários fariam exames para saber se estavam ou não com o novo coronavírus, após terem tido contato com a diretora do Mides em Rivera, que testou positivo para a doença.

Também estiveram no encontro o secretário da Presidência, o ministro da Defesa e o secretaria da Presidência.

O Uruguai é um dos países da América do Sul que tem o menor número de casos de coronavírus. Até agora, foram registrados 821 e 22 mortes. Destes, 682 já se recuperaram.