Morte do sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan foi confirmada pela agência de notícias estatal WAM; luto oficial de 40 dias entra em vigor nesta sexta-feira, 13

Reprodução / Agência WAM Presidente dos Emirados Árabes Unidos morre aos 73 anos



Morreu nesta sexta-feira, 13, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, aos 73 anos. A informação foi confirmada pela agência de notícias estatal WAM. Em comunicado, o Ministério dos Assuntos Presidenciais prestou suas condolências pelas nações árabes e islâmicas de todo o mundo e desejou que “a Alá Todo-Poderoso que lhe conceda paz eterna e ao povo dos Emirados Árabes Unidos paciência e consolo”. Segundo o comunicado, luto oficial de 40 dias e as bandeiras a meio-mastro inciam a partir desta sexta-feira, com a suspensão das atividades em todos os ministérios, departamentos e entidades federais, locais e privadas por três dias. A causa da morte de bin Zayed não foi menciona. Ele estava à frente do poder do emirado mais rico do país, o de Abu Dhabi, desde 2004, quando sucedeu seu pai e fundador da nação, sheik Zayed bin Sultan Al Nahayan. Em 2014, no entanto, o sheik Khalifa sofreu um derrame cerebral, dando espaço ao irmão e príncipe herdeiro sheik Mohammed bin Zayed nas aparições públicas e administrações do país.

*Com informações da AFP