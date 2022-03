Presidente dos Estados Unidos pede exclusão da Rússia do G20

Joe Biden afirmou ser favorável à ação, mas ressalta que medida não será votada enquanto ‘a Indonésia e outros países’ não concordarem

EFE/EPA/Al Drago / POOL - 21/07/2021 Joe Biden defendeu a exclusão da Rússia do G20



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 24, que apoia uma eventual exclusão da Rússia do G20, grupo que engloba os 19 países mais ricos do mundo junto à União Europeia (UE). Ao ser questionado sobre esta possibilidade, o mandatário afirmou que sua resposta é “sim, depende do G20”. O líder da Casa Branca ressaltou que a proposta foi discutida pelo G7 e pela UE, mas que a medida não será votada enquanto “a Indonésia e outros países” não concordarem com a retirada de Moscou. O norte-americano também que um eventual uso de armas químicas por parte das tropas russas faria com que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) reagisse. “Responderemos ao uso de armas químicas por Moscou, a Otan responderá, tomaríamos essa decisão na hora”, alegou.