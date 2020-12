Presidente eleito dos EUA, Joe Biden recebe vacina contra a Covid-19

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 21. O imunizante, desenvolvido pela Pfizer em parceria com a BioNTech, foi administrado no Hospital ChristianaCare, em Newark, Delaware, pela enfermeira Tabe Masa. O procedimento foi transmitido ao vivo para aumentar a confiança pública em relação à vacinação. Após receber sua dose, Biden afirmou que o governo de Donald Trump merece crédito pela campanha de imunização. Segundo o time de transição do democrata, a futura primeira-dama Jill Biden já tinha recebido a vacina mais cedo nesse mesmo dia. Ainda não se sabe quando o casal tomará a segunda dose, que garante uma proteção de 95% contra o novo coronavírus. Já a vice-presidente eleita Kamala Harris e o seu marido, Doug Emhoff, devem receber a sua proteção contra a Covid-19 na semana que vem.

BIDEN: “The administration deserves some credit getting this off the ground, Operation Warp Speed.”

It’s a gracious statement, but also an inclusive one. Getting everyone to take ownership of the success of this vaccine is a public health play. Smart. pic.twitter.com/oeWkQieBqr

— Tim Hogan (@timjhogan) December 21, 2020