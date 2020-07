Presidente de Gana se isola após pessoa próxima contrair a Covid-19

O país registra, até o momento, 19.388 casos da Covid-19 e 117 mortes confirmadas, segundo os últimos dados oficiais

EPA/ANDREW GOMBERT/Archivo O presidente testou negativo para a doença, mas, sob conselho médico, ele decidiu se isolar durante 14 dias



O presidente de Gana, Nana Addo Akufo-Addo, está em quarentena após um caso de infecção pelo novo coronavírus ter sido confirmado entre “seu círculo mais próximo”, segundo anúncio feito pelo governo. “O presidente decidiu por um isolamento voluntário depois que pelo menos uma pessoa em seu círculo interno testou positivo para a Covid-19“, informou o ministro da Informação, Kojo Oppong Nkrumah, em um comunicado no sábado (4).

O presidente testou negativo para a doença, mas, sob conselho médico, ele decidiu se isolar durante 14 dias. Durante o período, ele trabalhará de casa, na vila presidencial, em Accra, acrescentou o ministro.

Gana tem, até o momento, 19.388 casos da Covid-19 e 117 mortes confirmadas, de acordo com os últimos dados oficiais. Dessa forma, é o quarto país da África com o maior número de contágios, superado apenas pela África do Sul, Egito e Nigéria. No entanto, o país não se encontra entre os dez territórios do continente com mais óbitos pela doença, e até agora apresenta taxa de fatalidade é muito baixa, de 0,6%.

Como a maioria dos países africanos, Gana optou por combater a pandemia com medidas drásticas de contenção, juntamente com iniciativas sociais como a isenção do pagamento de contas de eletricidade e gás e salários mais altos para os trabalhadores da área da saúde.

*Com informações da EFE