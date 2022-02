Presidente ucraniano afirma que Rússia aprovou uma invasão e que tentou conversar com Putin, sem sucesso

Volodymyr Zelensky ligou para o mandatário russo, mas não obteve resposta, e apela para o povo russo para tentar evitar guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta, 23, que a Rússia aprovou uma invasão contra seu país durante um vídeo publicado no Telegram com um discurso de dez minutos, no qual fala em ucraniano e em russo. De acordo com Zelensky, a Rússia tem “quase 200 mil soldados posicionados em milhares de veículos de combate” na fronteira com a Ucrânia, prontos para iniciar uma ofensiva. O mandatário ucraniano também relatou ter telefonado para o presidente russo Vladimir Putin, mas que não obteve sucesso na tentativa de comunicação. “Hoje iniciei uma conversa telefônica com o presidente da Federação Russa. Silêncio. Embora devesse haver silêncio no Donbass”, disse Zelensky, que chegou a apelar para o povo russo. “E se a liderança da Rússia não quer, pela paz, sentar na mesa conosco, talvez eu possa sentar na mesa com vocês. Os russos querem guerra? Eu adoraria responder essa questão. Mas a resposta depende de vocês, cidadãos da Rússia”, afirmou. O Donbass é uma das regiões controladas por rebeldes separatistas, apoiados pelos russos. O Senado russo já aprovou uma ação militar na região de Donbass, alegando que o exército ucraniano está colocando a vida de pessoas em risco com ações militares, sem apresentar provas.

*Com informações da AFP