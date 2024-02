Presidente ucraniano assina acordos de segurança com Alemanha e França

Pacto com a França prevê um apoio militar de até 3 bilhões de euros ao longo de 10 anos; premiê alemão Olaf Scholz classificou de ‘histórico’ Volodymyr Zelensky

Thibault Camus/POOL/AFP O presidente da França, Emmanuel Macron, aperta a mão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky no palácio presidencial do Eliseu, em Paris



Nesta sexta-feira, 16, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou acordos de segurança separados com a Alemanha e a França, em meio aos desafios enfrentados pelo seu exército contra a invasão russa e a suspensão da ajuda dos Estados Unidos. Durante sua viagem pela Europa, Zelensky assinou os acordos com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron. O pacto com a França prevê um apoio militar adicional de até 3 bilhões de euros ao longo de 10 anos, com destaque para cooperação em artilharia. Já o acordo com a Alemanha, considerado “histórico” por Scholz, prevê um auxílio militar imediato de 1,1 bilhão de euros, parte de um pacote de 7 bilhões de euros de apoio total para 2024. Além disso, a Alemanha planeja apoiar a modernização do exército ucraniano para garantir sua defesa futura contra ataques russos.

De Berlim, Scholz disse que vai apoiar a Ucrânia “pelo tempo que for necessário”. O país do Leste Europeu se prepara para entrar, neste mês, no terceiro ano de guerra contra a Rússia. Essa visita diplomática é crucial para Zelensky, dada a deterioração da situação na frente ucraniana e a necessidade urgente de soldados, armas e munições. Enquanto isso, a ajuda de U$ 60 bilhões dos Estados Unidos está bloqueada por legisladores republicanos há semanas.

*Com informações da AFP