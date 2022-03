Presidente ucraniano diz que tropas russas se preparam para bombardear Odessa

Volodymyr Zelensky afirmou que ataque na cidade seria ‘crime militar e histórico’; porto mais importante do país fica localizado na região

UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 01/03/2022 Volodymyr Zelensky disse que Rússia vai invadir Odessa



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo, 6, que as tropas russas se preparam para bombardear a cidade de Odessa, onde fica localizado o principal porto do país. “Será um crime militar. Será um crime histórico”, declarou Zelensky. Quase um milhão de pessoas vivem em Odessa. A população fala ucraniano e russo, e a cidade também possui minorias búlgara e judaica. Desde que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro, as forças de Moscou tentam, no leste e sul, concretizar uma continuidade territorial entre as zonas separatistas de Donbass e a já anexada Crimeia.Um ataque a Odessa ampliaria a ofensiva mais ao oeste, perto da fronteira com a Moldávia, país em que a Rússia já tem presença militar no enclave de língua russa da Transnístria.

O presidente ucraniano divulgou um vídeo nesta manhã em que voltou a pedir o fechamento do espaço aéreo. Ele também disse que conversou novamente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre novas sanções contra a Rússia. “Hoje à noite conversei de novo com o Biden. Agradeço muito pela determinação e preparo de novas decisões para os ucranianos e novas sanções contra a Rússia”, declarou. “Ucranianos, nós já escolhemos o nosso futuro, mas ainda estamos lutando pelo nosso presente e por onde será a fronteira entre a vida e a escuridão”, afirmou em outro trecho do vídeo.

*Com informações da AFP