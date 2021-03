Pressionada, Angela Merkel recua sobre medidas mais restritivas na Páscoa: ‘Erro pessoal’

Frustração gerada ameaça prejudicar o partido da chanceler da Alemanha antes das eleições que acontecem em setembro

EFE Na segunda, após uma reunião da chanceler com chefes dos estados, foram anunciadas extensões no lockdown até 18 de abril



A chanceler Angela Merkel decidiu rever as medidas mais duras de restrição que havia anunciado para o período da Páscoa na Alemanha. Ela chamou a decisão de fechar igrejas e lojas por cinco dias de “erro pessoal”. Na manhã desta quarta-feira, 24, a líder do país pediu perdão ao público porque sua proposta causou incertezas nos locais. A frustração gerada ameaça prejudicar o partido de Merkel antes das eleições que acontecem em setembro.

Na segunda-feira, 22, após uma reunião da chanceler e 16 chefes dos estados, foram anunciadas extensões no lockdown parcial até 18 de abril e um aumento das medidas entre 1º e 5 do mesmo mês na tentativa de conter a “nova onda” da Covid-19 provocada pela variante britânica do coronavírus. Neste bloqueio maior, os supermercados só poderiam abrir as portas no Sábado Santo — o que possivelmente geraria aglomerações.

Os anúncios foram questionados por médicos, epidemiologistas e membros do bloco político de Angela Merkel. Das decisões tomadas, permanece apenas a suspensão de emergência sobre novas reaberturas que vale para áreas que superem 100 novos casos de coronavírus a cada 100 mil habitantes por pelo menos sete dias. O país está desgastado e atravessa um dos piores momentos da pandemia, com 2.699.231 casos confirmados e 75.269 óbitos pela doença.