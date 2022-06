Primeiro-ministro do Canadá testa positivo para Covid-19 após Cúpula das Américas

Justin Trudeau teve reuniões com presidentes na semana passada e nesta segunda informou que está doente; ele está bem e se recupera em casa

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Trudeau esteve na Cúpula das Américas, na Califórnia, nos últimos dias



O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta segunda-feira, 14, que testou positivo para a Covid-19 depois de participar da Cúpula das Américas, na Califórnia, Estados Unidos, na última semana. Ele disse que está se sentindo bem e isolado. Essa é a segunda vez que Trudeau pegou a doença este ano. “Testei positivo para Covid-19. Estarei seguindo as diretrizes de saúde pública e me isolando. Me sinto bem, mas isso é porque tomei minhas vacinas”, reforçou Trudeau no Twitter. “Vamos proteger nosso sistema de saúde, uns aos outros e a nós mesmos”, completou. Trudeau se encontrou com o presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes mundiais para discutir questões que afetam o continente. Segundo a agenda do primeiro-ministro, ele não se encontrou com Jair Bolsonaro.