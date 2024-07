Primeiro-ministro do País de Gales renuncia quatro meses após assumir o cargo

Quatro ministros anunciaram que deixariam os seus cargos e que não poderiam permanecer enquanto o seu chefe de Governo estivesse à frente do Executivo; Gething se viu em uma situação difícil para continuar no cargo

O primeiro-ministro do País de Gales, o trabalhista Vaughan Gething, renunciou nesta terça-feira (16), quatro meses depois de tomar posse, após um período marcado por vários escândalos. “Tomei a difícil decisão de iniciar o processo de renúncia ao meu cargo de líder do Partido Trabalhista de Gales e, portanto, de primeiro-ministro”, escreveu Vaughan Gething em um comunicado. “Eu esperava que durante o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) pudesse ter ocorrido um período de reflexão, reconstrução e renovação sob a minha liderança. Mas reconheço agora que isso não é possível”, acrescentou. Nesta terça-feira (16), pouco antes da renúncia de Gething, quatro ministros galeses anunciaram que deixariam os seus cargos, acrescentando que não poderiam permanecer enquanto o seu chefe de Governo estivesse à frente do Executivo. Por causa disso, Gething se viu em uma situação difícil para continuar no cargo.

O primeiro-ministro galês esteve envolvido em alguns escândalos, entre eles a aceitação de 200 mil libras (255 mil dólares ou 1,3 milhão de reais), durante a sua campanha eleitoral, de um doador condenado por crimes ambientais. Vaughan Gething afirmou ter seguido a lei nesse caso e disse que foi alvo de acusações “perniciosas, com motivação política e expressamente falsas”. Gething, um ex-advogado de 50 anos, foi alvo de uma moção de censura no início de junho, que perdeu e o enfraqueceu enormemente. A moção foi apresentada pelos conservadores após o fim do acordo de cooperação entre os trabalhistas e os nacionalistas galeses de Plaid Cymru.

*Com informações de AFP