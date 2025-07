Primeiro-ministro do Japão pretende renunciar após desastre eleitoral

Após o péssimo resultado nas eleições que deixou sua coalizão sem maioria legislativa, Shigeru Ishiba (PLD) planeja anunciar em breve sua renúncia diante do péssimo resultado eleitoral

EFE/EPA/KIM KYUNG-HOON / POOL O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba



O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, planeja anunciar em breve sua renúncia após o péssimo resultado eleitoral que deixou sua coalizão sem maioria legislativa, informou a imprensa nipônica. Segundo os jornais Yomiuri e Mainichi, Ishiba informou os aliados sobre a intenção de renunciar, após o anúncio nesta quarta-feira (23) de um acordo comercial entre Estados Unidos e Japão. A eleição de domingo passado para o Senado foi desastrosa para o Partido Liberal Democrático (PLD, centro-direita) de Ishiba, que governa o país de maneira quase ininterrupta desde 1955.

Ishiba pretende deixar o cargo até o final de agosto, segundo o jornal Mainichi. O jornal Yomiuri informou que ele deve anunciar a renúncia ainda em julho, mas não revelou até quando permaneceria no cargo. Os dois jornais e outras publicações relataram que, dentro do PLD, aumentaram os pedidos pela saída de Ishiba, 68 anos, após os resultados eleitorais de domingo.

O partido também perdeu a maioria na Câmara Baixa em uma eleição em outubro do ano passado. O chefe de Governo, um ex-ministro da Defesa, chegou ao poder em setembro de 2024 com a promessa de “criar um novo Japão”. Mas a inflação que o país tem enfrentado desde a invasão russa à Ucrânia em 2022 gerou descontentamento entre a população, particularmente pelos preços elevados do arroz, um item indispensável na alimentação dos japoneses. O PLD também foi abalado por um escândalo de financiamento.

*Com informações da AFP