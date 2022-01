Primeiros aviões com ajuda humanitária chegam a Tonga cinco dias após tsunami

Carregamento enviado ao arquipélago tinha geradores, água potável e kits para ajudar no abrigo e na comunicação da população

Peter Dutton/Twitter/Reprodução Ajuda humanitária chegou ao local na tarde desta quinta



Cinco dias após ser afetado por uma erupção vulcânica e um tsunami e ficar isolado do resto do mundo, o arquipélago de Tonga recebeu nesta quinta-feira, 20, o primeiro carregamento de suprimentos estrangeiros para ajudar no abastecimento do país. Após a limpeza da pista do maior aeroporto da região, que estava coberto de cinzas, dois aviões militares chegaram da Nova Zelândia e da Austrália por volta das 16h no horário local (madrugada desta quinta em Brasília). As aeronaves estavam abastecidas com geradores, água potável, ítens de higiene, equipamentos de comunicação e kits para construção de abrigos temporários. O ministro da Defesa da Austrália, Peter Dutton, publicou uma imagem da chegada dos suprimentos nas redes sociais. “Tonga é uma parte importante da nossa família do Pacífico e estamos comprometidos em ajudá-los da melhor maneira possível”, afirmou.