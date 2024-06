Princesa Kate fará sua primeira aparição oficial neste sábado após anunciar câncer

Esposa do príncipe William não faz uma aparição pública desde o Natal de 2023

Reprodução/Instagram/@princeandprincessofwales Princesa anunciou diagnóstico de câncer em março deste ano



A princesa Kate Middleton anunciou, nesta sexta-feira (14), pelas redes sociais, que fará sua primeira aparição oficial no sábado depois de dois meses recolhida para se submeter ao tratamento de um câncer, que “tem bom progresso”. “Meu tratamento está em andamento e vai prosseguir por mais alguns meses”, disse a princesa de Gales, esposa do príncipe William. Kate, que não é vista em público desde o último Natal, disse estar feliz em “assistir ao desfile de aniversário do rei, neste fim de semana”, em Londres. “Estou ansioso para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo”, disse ela em trecho da publicação nas redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP

publicado por Tamyres Sbrile