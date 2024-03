Princesa Kate se desculpa após manipulação de foto de família: ‘Faço experiências com edição’

A princesa Kate usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para se desculpar por ter manipulado uma foto de família. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar as minhas desculpas por qualquer confusão causada pela foto de família que compartilhamos ontem”, escreveu a princesa, de 42 anos, esposa do príncipe William, herdeiro do trono, em nota publicada na rede X.

No domingo, 10, o Palácio de Kensington publicou a primeira foto oficial da princesa Kate Middleton desde sua cirurgia em janeiro, contudo mais tarde no mesmo dia as agências de notícia retiraram a publicação do ar por suposta manipulação. Uma análise da foto mostrou que a mão esquerda da princesa não parecia estar devidamente alinhada com a manga da roupa da filha, Charlotte, colocando em dúvida a autenticidade da foto como um todo. Uma fonte próxima à realeza informou à agência britânica PA que a princesa fez “alguns ajustes menores” na foto.

Também parecia haver retoques na mão esquerda e no cabelo de Charlotte e no zíper da roupa de Kate. No domingo Dia das Mães no Reino Unido. Com a foto publicada, a monarquia, pressionada pelos rumores sobre a saúde da princesa, esperava trazer tranquilidade, mas criou mais confusão e alarme. Os serviços reais informaram que não publicarão a foto original. Em janeiro, a princesa foi submetida a uma cirurgia abdominal, e desde então não se tem informações sobre o estado de Kate e o que a teria levado a mesa de cirurgia. Ela está fora da vida pública desde então. Inicialmente, o Palácio de Kensington, que trata da agenda e da informação relativa aos príncipes de Gales, William e Catherine, afirmou que sua convalescença e ausência em eventos públicos se estenderia pelo menos até ao final de março.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024