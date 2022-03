Principal opositor de Putin é condenado a mais nove anos de prisão

Alexei Navalny é acusado de desviar fundos de entidade que criou para combater enriquecimento ilícito de membros do governo russo

EFE / EPA / YURI KOCHETKOV Alexei Navalny (de preto, à direita na imagem) é acusado de fraude pelo governo russo



Alexei Navalny, empresário e o principal opositor do presidente Vladimir Putin na atualidade, foi condenado a mais nove anos de prisão nesta terça, 22. Navalny era acusado dos crimes de fraude em larga escala e desacato, e já cumpria desde 2021 uma sentença de dois anos e meio de prisão, por outro caso de fraude. A promotoria da Rússia alega que Navalny desviou 2,6 milhões de rublos (R$ 119,8 mil) de doações que foram entregues a uma entidade que ele lidera, o Fundo de Luta Contra a Corrupção (FBK, na sigla em russo). A entidade combate enriquecimento ilícito entre integrantes do alto escalão do governo russo e foi tornada ilegal no ano passado, sob a acusação de realizar atividade “extremista”.

Com a condenação, Navalny não poderá disputar a eleição presidencial de 2024, quando era previsto que ele desafiasse Putin. O empresário lidera um movimento de questionamento às autoridades russas que tem sofrido forte repressão – o próprio Navalny foi alvo de um envenenamento em 2020, quando estava num aeroporto na região russa da Sibéria. Ele passou meses internado na Alemanha até se recuperar da ingestão de um agente químico que afeta o sistema nervoso. Navalny responsabiliza Putin pela tentativa de assassinato. O caso até hoje não foi formalmente investigado na Rússia. Autoridades do país afirmam que não há provas e que a Alemanha não compartilhou as análises médicas.