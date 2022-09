Príncipe Charles assume como rei após morte da rainha Elizabeth II

Primogênito da monarca já estava substituindo a mãe em eventos oficiais

Jane Barlow/Pool via REUTERS Charles é o novo rei do Reino Unido



Príncipe Charles, 73 anos, é o novo rei do Reino Unido. O monarca assumiu o trono automaticamente após a morte de sua mãe, rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira, 8, e escolheu o nome Charles III. O primogênito, era o primeiro na linha de sucessão ao trono, seguido pelo seu filho William. Ele já vinha representando a mãe em eventos oficiais, como a tradicional abertura oficial do Parlamento britânico em maio. A morte de Elizabeth II foi confirmada pelo o Palácio de Buckingham. “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde”, diz comunicado. “O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, acrescentaram. A causa da morte não foi informada, porém, desde outubro de 2021, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados, a saúde da monarca preocupava. Nesta quinta pela manhã, o Palácio de Buckingham tinha informado que “após uma nova avaliação, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob vigilância médica”, mas que ela estava se sentindo “confortável e permanecerá em Balmoral”, onde costuma passar o final do verão, acrescentaram.