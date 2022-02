Príncipe Charles testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O príncipe Charles, herdeiro do trono do Reino Unido, testou positivo para Covid-19 na manhã desta quinta-feira, 10. Ele tem 73 anos e esta é a segunda vez que é infectado pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada em anúncio da residência oficial de Clarence House pelo Twitter, que também informou que o herdeiro de Elizabeth II já entrou em quarentena. Nesta quinta, o príncipe iria inaugurar a estátua de Licoricia de Winchester, uma proeminente mutuante judia da Inglaterra medieval. “Sua Alteza Real está profundamente decepcionada por não poder participar dos eventos de Winchester de hoje e tentará reprogramar a visita o mais rápido possível”, indicou a publicação feita na rede social. A assessoria da Clarence House não especificou quando Charles teve contato pela última vez com a rainha, que tem 95 anos de idade e tem a saúde debilitada.

Na noite da última quarta, o príncipe participou de uma recepção no Museu Britânico de Londres, acompanhado de sua mulher, Camila (a Duquesa da Cornualha) e de outras personalidades, incluindo membros do governo, para comemorar o trabalho da Associação Britânica Asiática. A primeira vez que o príncipe testou positivo foi no início da pandemia, em março de 2020, quando, segundo o Palácio, teve apenas sintomas leves e se recuperou rapidamente. A notícia da infecção desta vez ocorre dias depois da rainha comemorar o Jubileu de Prata, pelos 70 anos no trono, em que expressou o “desejo sincero” de que a Duquesa da Cornualha suba ao trono quando Charles se tornar rei.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022