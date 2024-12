Príncipe William e Kate Middleton compartilham cartão de natal de 2024

Fotografia marca memória especial entre o príncipe e a princesa de Gales ao lado dos filhos George, Charlotte e Louis durante um dia no campo; registro foi feito no mesmo dia em que alteza havia anunciado fim da quimioterapia

Príncipe William e Kate Middleton junto aos filhos em foto do cartão de Natal



O príncipe William e Kate Middleton compartilharam o cartão de Natal de 2024, que captura um momento especial com seus filhos. A imagem retrata George, Charlotte e Louis sorrindo ao lado dos pais durante um dia no campo. Essa foto foi registrada em agosto, coincidentemente no dia em que Kate anunciou que havia concluído seu tratamento de quimioterapia.

Em suas redes sociais, o casal expressou votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Kate, que enfrentou um ano desafiador devido ao câncer, comentou sobre a importância de retomar gradualmente sua rotina de compromissos. A divulgação do cartão é uma forma de compartilhar um pouco de sua vida familiar com o público.

A escolha da imagem reflete um momento de alegria e união familiar, especialmente após um período tão difícil para Kate. A família real tem se mostrado cada vez mais próxima do público, utilizando as redes sociais para transmitir mensagens de esperança e celebração. A imagem dos filhos sorridentes simboliza a força e a resiliência, características que têm sido fundamentais na jornada de Kate ao longo do tratamento.

