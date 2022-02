Produção de vacina da Janssen é suspensa por questões econômicas

Fábrica na cidade de Leiden, na Holanda, foi paralisada; expectativa é que comece a produzir de novo em alguns meses

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina da Janssen foi pensada para ser aplicada em dose única



A Johnson & Johnson, empresa do setor farmacêutico, suspendeu a fabricação da vacina da Janssen, com quem tem um acordo. De forma discreta, a companhia interrompeu a produção na fábrica de Leiden, na Holanda, no final de 2021. A indústria holandesa é a única que pode produzir o imunizante. O caso foi revelado pelo jornal norte-americano “The New York Times” nesta terça, 8. De acordo com a publicação, não ficou claro se a pausa já teve impacto nos suprimentos de vacinas, graças aos estoques. Na instalação em Leiden, estaria sendo fabricada uma vacina ainda experimental contra outro vírus, que tem potencial de ser mais lucrativa. Outras fábricas teriam sido contratadas para produzir o imunizante contra a Covid-19, mas ainda não estão funcionando ou não receberam aprovação dos órgãos regulatórios para produzir.

A Johnson & Johnson estimou uma receita de até US$ 3,5 bilhões com a venda de vacinas, após ter resultados decepcionantes no setor em 2021: a meta era de US$ 2,5 bilhões, e os números fecharam em US$ 2,39 bilhões, abaixo dos concorrentes do setor farmacêutico. O ano do imunizante desenvolvido pela Janssen foi marcado por tropeços na fabricação, preocupações com segurança e demanda desigual. A vacina da Janssen foi desenvolvida para ser aplicada em uma dose única, o que a tornaria uma arma importante para o combate à pandemia em áreas de alcance mais difícil. Contudo, com a chegada da variante Ômicron, tornou-se necessária uma segunda dose para garantir a proteção e o alto nível de anticorpos.