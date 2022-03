Produtos da Rússia e Belarus vão ter tarifas de 35% no Canadá

Segundo a vice-primeira-ministra, os benefícios oferecidos a países-membros da Organização Mundial do Comércio vão ser retirados

LARS HAGBERG / AFP "Rússia e Belarus não vão mais se beneficiar das vantagens, em particular das baixas tarifas alfandegárias", disse Chrystia Freeland sobre nova sanção imposta para Rússia



A vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, informou nesta quinta-feira, 3, que vai revogar o status comercial especial de Rússia e Bulgária e irá impor tarifas de importação de 35% sobre os produtos dos dois países. Durante uma entrevista coletiva, Freeland declarou: “Rússia e Belarus não vão mais se beneficiar das vantagens, em particular das baixas tarifas alfandegárias, que o Canadá oferece aos outros países-membros da Organização Mundial do Comércio”. Antes desse anúncio, apenas a Coreia do Norte estava fora desse regime com o Canadá. Essa é mais uma das sanções que o país coloca sobre a Rússia por causa da invasão à Ucrânia, que já chega ao seu sétimo dia. No início da semana, Freeland já havia informado que as instituições financeiras estão proibidas de negociar ativos com o Banco Central russo e fundos soberanos do país. Em declaração, a vice-primeira-ministra informou que “o Canadá e seus aliados continuam a tomar medidas conjuntas para garantir que a invasão da Ucrânia pela Rússia seja um fracasso estratégico”.