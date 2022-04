Promotores franceses analisam denúncia sobre desvio de recursos por Le Pen

Agência antifraude da União Europeia alega que a candidata à presidência teria desviado 140 mil euros em recursos públicos

Ludovic Marin/Pool via REUTERS e Marine Le Pen disputa presidência da França com Macron



Promotores franceses informaram neste domingo, 17, que estão examinando uma denúncia de que a candidata à presidência do país Marine Le Pen e membros de seu partido teriam se apropriado indevidamente de milhares de euros em fundos. Ela é adversária de Emmanuel Macron no segundo turno da eleição, que acontece no próximo domingo. Uma reportagem do site investigativo Mediapart revelou que a agência antifraude da União Europeia alega que Le Pen teria desviado 140 mil euros em recursos públicos, e membros do partido teriam embolsado um total de 617 mil euros. Nenhuma das partes é acusada de lucrar diretamente, mas de recolher fundos da União Europeia para despesas com funcionários e eventos. O escritório de Le Pen não respondeu às solicitações de comentários. O presidente da Frente Nacional, Jordan Bardella, afirmou à rádio Europe que “os franceses não serão enganados pelas tentativas da União Europeia e das instituições europeias de interferir na campanha presidencial e prejudicar Marine Le Pen.”

*Com informações da Reuters