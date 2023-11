Protesto em Londres contra antissemitismo reúne Boris Johnson e outras milhares de pessoas

Marcha foi organizada em meio a preocupações com o aumento das tensões provocadas pela guerra entre Israel e Hamas

JUSTIN TALLIS / AFP Boris Johnson e outras dezenas de milhares de pessoas foram ao ato



Protesto em Londres reuniu dezenas de milhares de pessoas neste domingo, 26. Entre elas, estavam Boris Johnson e Ephraim Mirvis, o rabino-chefe do Reino Unido, além de altos funcionários do governo. A marcha em solidariedade à comunidade judaica tinha como intenção condenar o antissemitismo. O ato veio um dia depois de uma grande multidão ter comparecido a um comício pró-Palestina. Os organizadores consideraram esta a maior reunião contra o antissemitismo em Londres em quase um século. Os manifestantes que estavam no local agitavam bandeiras do Estado de Israel ao lado de bandeiras do Reino Unido, segurando cartazes com os dizeres “Nunca mais é agora” e “Tolerância zero com antissemitas”. A marcha de domingo foi organizada em meio a preocupações com o aumento das tensões provocadas pela guerra entre Israel e Hamas, em Gaza. Nas redes sociais, Ephraim Mirvis agradeceu ao público que esteve presente no protesto. “Obrigado às dezenas de milhares que marcharam hoje, em Londres, para se oporem ao flagelo de ódio antijudaico”, escreveu.