Protesto liderado por Greta Thunberg na Alemanha termina em conflito

Centenas de militantes entraram em confronto com a polícia após tentar invadir áreas restritas de uma mina no oeste do país

INA FASSBENDER/AFP Gretha Thunberg foi a líder simbólica de protesto de alemães ontra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto



Policiais e manifestantes entraram em confronto neste sábado, 14, durante um protesto que contou com a presença da ativista ambiental Greta Thunberg, contra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto em Lützerath, no oeste da Alemanha. Na manifestação, que reuniu cerca de 35 mil pessoas, segundo os organizadores, centenas de militantes tentaram entrar em áreas restritas de uma mina de lignito localizada no oeste do país. A polícia chegou a se pronunciar no Twitter pedindo para que as pessoas “saiam desta área imediatamente!”. Houve confrontos entre grupos de manifestantes e policiais, contra quem foram lançados sinalizadores e outros artefatos. Nas imagens televisionadas, uma fileira de agentes com equipamento reforçado como capacetes e escudos, protegia as margens de um fosso profundo do qual os ativistas se aproximavam. As forças de segurança também resguardavam o acesso ao município de Lützerath, bloqueado por grades e ocupado por dezenas de protestantes, que vêm sendo evacuados pela polícia desde o início das manifestações. O protesto foi organizado em apoio aos ativistas que ocupam o local abandonado e liderado simbolicamente por Thunberg.

*Com informações da AFP