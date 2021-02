Protótipo de foguete da Spacex explode em aterrissagem nos EUA; veja vídeo

Foguete que fazia voo de teste nos Estados Unidos apresentou problemas na aterrissagem e explodiu; ele é parte de um plano da SpaceX para levar humanos para Marte e a Lua

REUTERS/Gene Blevins Foguete explodiu durante aterrissagem



Um protótipo do foguete Starship, da empresa SpaceX, fundada pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk, explodiu durante aterrissagem em um voo teste no Texas, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 2. Essa é a segunda vez seguida na qual um protótipo da nave, que é desenvolvido para levar humanos e cerca de 100 toneladas de carga para Marte e para a Lua, explode durante testes. A primeira foi registrada no mês de dezembro de 2020. O foguete não era tripulado e ninguém ficou ferido. Durante transmissão ao vivo do ocorrido, um porta-voz da empresa afirmou que o voo foi “excelente” e que será necessário trabalhar na aterrissagem”. Veja, abaixo, vídeo do ocorrido: