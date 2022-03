Putin acusa Ocidente de querer destruir a Rússia e provocar uma guerra civil

Russos que são contra a invasão à Ucrânia foram classificados como ‘traidores’

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 17/02/2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que recuará apenas quando os interesses de segurança da Rússia forem atendidos



O presidente russo, Vladimir Putin, acusou, nesta quarta-feira, 16, em uma conversa com ministros do governo, os países ocidentais de quererem dividir a sociedade russa e de terem interesse em cancelar a Rússia. Ele ainda fez duras críticas aos cidadãos russos que estão do lado ocidental e os chamou de “traidores” por não estarem apoiando as suas decisões. “O Ocidente coletivo quer dividir nossa sociedade para provocar confronto civil na Rússia”, declarou “eles vão tentar apostar na chamada quinta coluna, nos traidores”, concluiu Putin se referindo às pessoas que ganham dinheiro na Rússia mas estão alinhadas mentalmente com o Ocidente. Para ele, “qualquer povo, especialmente o povo russo, sempre será capaz de distinguir o verdadeiro”. As críticas, consideradas as mais duras até agora, não pararam por aí. Putin ainda disse que as sanções impostas pelo Ocidente tem como “objetivo atingir toda a economia russa”.