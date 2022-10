Putin acusa serviço secreto ucraniano de explosão em ponte da Crimeia

Kiev não assumiu responsabilidade, mas suas autoridades fizeram diversos comentários irônicos; Moscou afirma que se trata de ato terrorista

AFP Trabalhadores restauram os trilhos da ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou neste domingo, 9, o serviço secreto ucraniano de ter provocado a forte explosão que danificou ontem a ponte da Crimeia e classificou o incidente de “ato terrorista” contra uma infraestrutura importante. “Os autores, os executores e os patrocinadores são o serviço secreto ucraniano”, declarou Putin durante reunião com o chefe do Comitê de Investigação russo, de acordo com um vídeo difundido pelo Kremlin. “Não há dúvida de que se trata de um ato terrorista para destruir uma infraestrutura civil russa que é de importância decisiva”, acrescentou Putin. Uma forte explosão, que as autoridades russas atribuíram a um caminhão-bomba, danificou na manhã de ontem a ponte sobre o estrito de Kerch na Crimeia, que liga a península anexada em 2014 com o território russo, e por onde circulam trens e automóveis. O líder russo se reunirá nesta segunda-feira com seu Conselho de Segurança, elevando o temor de uma escalada na guerra. Uma resposta deve ser discutida.

Até agora, a Rússia não havia acusado Kiev do incidente, que deixou três mortos. A Ucrânia tampouco reivindicou qualquer responsabilidade, mas suas autoridades fizeram diversos comentários irônicos sobre o assunto. “Trata-se de um ato terrorista preparado pelo serviço secreto ucraniano. O objetivo era destruir uma grande infraestrutura civil muito importante para a Rússia”, disse hoje o titular do Comitê de Investigação russo, Alexander Bastrykin, durante a reunião com Putin. A ponte sobre o estreito de Kerch, inaugurada em 2018 pelo líder russo, também facilita o abastecimento das tropas russas em território ucraniano. As autoridades de Kiev, por sua vez, fizeram diversas ameaças de ataques à ponte em ocasiões anteriores.

*Com informações da AFP