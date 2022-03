Putin acusa Ucrânia de ‘crimes de guerra’ e diz que tropas russas estão fazendo o possível para preservar a vida

Segundo o Kremlin, o presidente russo criticou os ataques ocorridos na cidade de Donbass, região controlada por separatistas pró-Rússia

EFE/EPA/ALEXANDER VILF / POOL MANDATORY CREDIT Putin critica Ocidente por não estar falando dos ataques na região de Donbass



Vladimir Putin conversou com o líder francês, Emmanuel Macron, nesta sexta-feira, 18. Durante a conversa, o presidente russo disse que a Ucrânia está cometendo crimes de guerra diariamente e que as tropas da Rússia estão fazendo “todo o possível para preservar a vida de civis pacíficos”. Segundo o Kremlin, Putin mencionou os ataques ocorridos na cidade de Donbass – região no leste da Ucrânia controlada por separatistas pró-Rússia. Os líderes também teriam conversado sobre as negociações de cessar-fogo que estão sendo discutidas por negociadores de Rússia e Ucrânia e Macron “exigiu novamente o respeito imediato de um cessar-fogo” e falou sobre a “a deterioração da situação, a continuação dos ataques que atingem civis e o desrespeito do direito humanitário”. O presidente francês expressou sua “extrema preocupação” com a situação em Mariupol, cidade no sudeste da Ucrânia bombardeada pelo exército russo, e pediu o levantamento do cerco.