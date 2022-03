Putin afirma que não irá convocar reservistas ou recrutas para guerrear na Ucrânia

Presidente russo realizou o anúncio em um vídeo veiculado pelo Kremlin no feriado de 8 de março

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 22/02/2022 Vladimir Putin diz que recrutas ou reservistas não serão convocados pelo Kremlin para guerrear na Ucrânia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou um pronunciamento durante a noite desta segunda-feira, 07, onde anuncia que não irá convocar reservistas ou recrutas para enviar à guerra na Ucrânia. Segundo o líder, o embate está sendo travado por “profissionais” e que estes estão cumprindo com os “objetivos estabelecidos” pelo Kremlin. A fala do mandatário ocorre em uma mensagem do feriado de 08 de março, dia Internacional das Mulheres, e após uma manifestação do Pentágono, nos Estados Unidos, que acusou o país russo de cooptar forças estrangeiras para se aliar ao Exército de Putin. “Temos indicações que corroboram com a história de que, de fato, eles [Rússia] estão tentando alistar e recrutar combatentes estrangeiros. Achamos curioso que, com mais de 150.000 soldados em um avanço militar dentro da Ucrânia, particularmente no norte, Putin achou necessário tentar recrutar combatentes estrangeiros”, afirmou o secretário de imprensa da corporação, John Kirby.