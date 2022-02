Putin agradece a Bolsonaro pelo ‘trabalho em conjunto’ e lamenta tragédia de Petrópolis

Presidente da Rússia destacou que encontro com Bolsonaro servirá para ‘aprofundar relações’ entre as nações

Reprodução/TV Brasil Encontro entre os dois mandatários aconteceu na manhã (horário de Brasília) desta quarta-feira, 16



Em pronunciamento feito após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin agradeceu ao mandatário brasileiro pelo “trabalho em conjunto” e lamentou a tragédia de Petrópolis. As declarações foram feitas pelo líder russo na manhã (horário de Brasília) desta quarta-feira, 16, depois de uma reunião que, segundo Bolsonaro, durou aproximadamente duas horas. Em sua fala, Putin destacou que gostaria de ampliara cooperação com o Brasil no âmbito do BRICS e que o encontro com Bolsonaro servirá para “aprofundar” a relação entre as duas nações. “Buscamos mais cooperação com o Brasil no âmbito dos BRICS, uma união internacional que ocupa um papel importante no mundo moderno e multipolar e que desempenha um papel importante na economia. Gostaria de agradecer ao senhor Bolsonaro pelo trabalho conjunto. Tenho certeza que a reunião de hoje servirá para aprofundar as relações entre Brasil e Rússia para vantagem dos dois povos”, afirmou Bolsonaro.

Ao fim de seu pronunciamento, Putin também citou a tragédia causada pelas fortes chuvas em Petrópolis, que deixaram ao menos 38 mortos na noite da última terça-feira, 15. Ao falar sobre o tema, Putin lamentou a situação e desejou uma rápida recuperação para os afetados pelas chuvas. “Também gostaria de dizer que eu sei que aconteceu uma tragédia no Brasil ontem, com muita destruição em função das enchentes e com vítimas fatais. Eu gostaria de manifestar meus pêsames ao povo brasileiro e desejar recuperação às vítimas”, concluiu Putin. Em outros momentos de sua fala, Putin citou os esforços para que a vacina contra a Covid-19 Sputnik V fosse desenvolvida e produzida no Brasil.