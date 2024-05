Em crítica a países que apoiam Ucrânia, Putin diz que Rússia está pronta para uma nova guerra mundial

Presidente russo chamou ‘elites ocidentais’ de arrogantes e alertou sobre as consequências de ‘ambições desmedidas’

EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN Putin falou durante as comemorações dos 79 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial



O presidente russo, Vladimir Putin, durante as comemorações dos 79 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, fez declarações sobre a possibilidade de um novo conflito mundial, desta vez nuclear, contra os antigos aliados do Ocidente. Putin criticou as elites ocidentais que apoiam a Ucrânia contra a invasão russa, chamando-as de “arrogantes” e alertando para as consequências das ambições desmedidas. Putin afirmou que a Rússia fará de tudo para evitar um conflito global, mas ressaltou que suas forças estratégicas estão sempre prontas para o combate. O presidente russo mencionou as ogivas nucleares prontas para serem disparadas a qualquer momento, em um contexto de tensão internacional após a saída da Rússia do acordo de controle de armas em 2023. Durante o discurso na praça Vermelha, Putin destacou o papel da antiga União Soviética na derrota dos nazistas em 1945, ressaltando o alto número de baixas sofridas pelo país. O presidente russo também fez menção à Guerra da Ucrânia e às tensões atuais com o Ocidente, reforçando a postura defensiva da Rússia diante de possíveis ameaças.

As declarações de Putin foram feitas em um momento de crescente tensão entre Rússia e Ocidente, com ameaças de ataques nucleares e exercícios militares em resposta a movimentações de países aliados. O presidente russo reforçou a importância da soberania russa e a defesa dos interesses do país, em meio a um cenário de incertezas e preocupações com a possibilidade de um conflito de proporções catastróficas.

Publicado por Heverton Nascimento

