Putin assina decreto que proíbe a transferência de moeda estrangeira ao exterior

A partir do dia 28 de fevereiro, empresas com atividades econômicas fora do país devem fazer a conversão de 80% das suas receitas em rublos

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Putin adota medidas para defender a Rússia das sanções ocidentais



O presidente russo, Vladimir Putin, assinou nesta segunda-feira, 28, um decreto que proíbe a transferência da moeda estrangeira ao exterior. A medida já está em vigor e e diz o seguinte: “residentes envolvidos em atividades econômicas no exterior serão obrigados a fazer uma venda obrigatória de moeda estrangeira no montante de 80% do montante de moeda estrangeira creditado nas suas contas como parte de contratos de comércio exterior com não residentes”, declara o decreto.

Essas ações foram adotadas como forma de defender a Rússia das sanções ocidentais que expulsaram os bancos russos do sistema Swift e ocasionou na desvalorização do rublo em quase 30%, forçando Moscou a se virar para assegurar outras medidas, como o aumento da taxa de juro de 9,5% para 20% para apoiar a estabilidade financeira e proteger as economias da população. O decreto anunciado durante a tarde ainda tem uma outra proibição, que vai ser implantada a partir de terça-feira, 29, quando não vai ser mais possível realizar “operações cambiais relacionadas com o fornecimento de moeda estrangeira por residentes a não residentes e e a transferência de moeda estrangeira para contas abertas em bancos e outras organizações do mercado financeiro fora da Rússia”.