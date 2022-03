Putin autoriza bancos russos a confiscar dinheiro da população

As rendas que não forem compatíveis com as declarações realizadas nos últimos três anos serão retidas pelo Kremlin

EFE/EPA/SERGEI CHIRIKOV - 10/06/2018 Vladimir Putin, presidente da Rússia, autoriza os bancos russos a confiscar o dinheiro da população



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou que bancos oficiais do país realizem o confisco de dinheiro dos cidadãos cuja renda não for compatível com os bens declarados nos últimos três anos. A ação foi divulgada pela agência RIA, que publica notícias do Kremlin, e foi informado que a lei se estenderá a veículos, títulos públicos, imóveis e participações em empresas que poderão se tornar verba para a Federação Russa. Caso um recebimento tenha entrado em uma conta, mas não coincida com a declaração do local de origem, este também poderá ser retido pelo governo. O mandatário já havia relatado, em dias anteriores, que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente, em decorrência da invasão por parte do Exército russo em território ucraniano, são uma ‘tentativa de guerra’ contra seu país.