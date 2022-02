Putin autoriza início de operação militar da Rússia na Ucrânia

Presidente russo pede que soldados ucranianos deponham as armas e diz que irá retaliar quem interferir; explosões foram ouvidas em Kiev e nos portos de Mariupol e Odessa

EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL - 3/09/2021 Vladimir Putin, presidente russo, reconheceu a independência de regiões pró-russas na Ucrânia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (24) uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país. “Tomei a decisão por uma operação militar”, declarou Putin em uma mensagem inesperada, transmitida pela televisão, pouco antes da meia-noite no horário de Brasília. Na mensagem, o mandatário russo pediu aos militares ucranianos que “deponham as armas e vão para casa”, e disse que qualquer derramamento de sangue estaria na conta do governo ucraniano de Kiev. O mandatário ainda afirmou que irá retaliar outros países que tentarem interferir na operação e que a intenção não é ocupar todo o território da Ucrânia, e sim as áreas controladas por rebeldes. Na última segunda, 22, a Rússia reconheceu as independências das repúblicas de Donetsk e Luhansk, internacionalmente reconhecidas como pertencentes à Ucrânia.

Logo após o anúncio de Putin, explosões foram ouvidas na capital ucraniana, Kiev, nas importantes cidades de Dnipro e Kharkiv, nos portos de Mariupol e Odessa e na cidade de Kramatorsk, no leste ucraniano, que fica na república de Donetsk, de acordo com a agência de notícias AFP. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o anúncio de Putin. “O presidente Putin escolheu (iniciar) uma guerra premeditada que causará perdas e sofrimento humanos catastróficos”, disse Joe Biden em comunicado. A Rússia “é responsável pela morte e destruição que este ataque causará”, insistiu o mandatário norte-americano.

Très grosse explosion en cours à Kiev capitale de l'Ukraine De grosses explosions entendues à proximité de l'aéroport de Kiev il y a plusieurs minutes. Il semblerait que les russes aient déjà pris le contrôle de l'aéroport de Kiev.#UkraineRussiaCrisis #UkraineRussie pic.twitter.com/Zie9RTzJoZ — En Cause (@EnCausee) February 24, 2022

🚨 Imagens de explosão em Kharkiv, na Ucrânia. pic.twitter.com/jKOslmg6eA — TecHub (@TecHuub) February 24, 2022

🇷🇺🇺🇦 | URGENTE: Novas imagens da explosão em Dnipro, na Ucrânia. pic.twitter.com/NdDESirkRV — De Olho no Front (@deolhonofront) February 24, 2022