Putin busca tomar controle de empresas que deixaram a Rússia

Presidente afirmou que o Kremlin busca formas legais de assumir o comando das operações empresariais

Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP - 03/03/2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin quer controlar empresas que saíram do país após a invasão do Kremlin à Ucrânia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 10, que o país busca meios legais para assumir o controle das empresas que interromperam suas atividades no território russo. De acordo com o chefe do Executivo, “é necessário agir de forma decisiva em relação às empresas estrangeiras que estão interrompendo suas operações.” O líder do Kremlin também ressaltou que “existem instrumentos legais e de mercados suficientes” e, logo, “não há necessidade de quaisquer ações arbitrárias”. “De forma alguma devemos permitir qualquer dano aos fornecedores locais russos”, ressaltou.

Nesta semana, o secretario do Conselho Geral do partido Rússia Unida, que tem Putin entre seus filiados, Turchak Andrey Anatolievich, publicou uma nota e defendeu a ‘nacionalização‘ das empresas que saírem do país para “preservar empregos e não permitir que nossa economia e nosso potencial produtivo sejam destruídos.” O grupo tem maioria absoluta nas duas casa legislativas do Parlamento russo, mas a proposta ainda não foi apresentada em nenhuma das Casas.