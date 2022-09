Putin concede nacionalidade russa a Edward Snowden e aumenta tensão entre Moscou e Washington

Ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos EUA vazou para a imprensa documentos secretos e fugiu do julgamento

Jörg Carstensen / dpa / AFP Edward Snowden está na Rússia desde 2013



Em meio a uma tensão entre Washington e Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu a nacionalidade russa a Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), refugiado na Rússia desde 2013 após deixar os Estados Unidos. Snowden, de 39 anos, é reivindicado pelos norte-americanos por ter vazado para a imprensa dezenas de milhares de documentos que comprovam a amplitude da vigilância eletrônica praticada por Washington. Seus vazamentos provocaram fortes tensões entre Estados Unidos e seus aliados. A decisão das autoridades russas de conceder-lhe uma permissão de residência causou grande indignação em Washington. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista a agência russa RIA Novosti, foi o próprio Snowden que solicitou a nacionalidade. Essa informação vem em um momento em que reservistas começam a se aproesentar nas bases militares por causa de uma mobilização feita por Putin na última semana. Por ter 39 naos, Snowden se encaixa nas qualificações para defender a Rússia na Ucrânia, porém, segundo o advogado russo do ex-consultor de inteligência Anatoli Kucherena ele não será afetado pela ordem de mobilização. “Ele não serviu no exército russo, portanto, segundo a nossa legislação atual, não entra nessa categoria de cidadãos que estão sendo convocados”, declarou à agência RIA Novosti. Segundo Peskov, a companheira de Snowden, Lindsay Mills, também solicitou nacionalidade russa e sua filha já a possui, porque nasceu na Rússia.

*Com informações da AFP