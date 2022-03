Putin desaparece repentinamente durante discurso televisionado

Porta-voz do Kremlin disse que a transmissão foi interrompida por uma falha técnica em um servidor

EFE/EPA/SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK POOL / POOL MANDATORY CREDIT Putin fez um discurso para centenas de pessoas durante evento de celebração do oitavo ano da anexação da Crimeia



O presidente russo, Vladimir Putin, desapareceu repentinamente nesta sexta-feira, 18, durante um discurso realizado para centenas de pessoas que estavam presentes em um estádio de futebol para celebrar o oitavo ano da anexação da Crimeia. A declaração estava sendo exibida pela televisão pública Rossiya-24 quando, de repente, ele sumiu e a emissora começou a mostrar outros momentos do mesmo evento, discursos oficiais e canções populares. Quinze minutos depois, retomaram a transmissão da intervenção do presidente russo com “delay”. Às agências de notícias, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a transmissão havia sido interrompida “por uma falha técnica em um servidor”.