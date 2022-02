Putin diz a empresários russos que não tinha escolha em relação à Ucrânia

Presidente da Rússia classificou a situação como uma operação especial e disse que todas as tentativas anteriores de Moscou de mudar a situação de segurança não tiveram o resultado esperado

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin disse que não teve opção a não ser invadir a Ucrânia



Durante reunião com líderes empresariais, nesta quinta-feira, 24, o presidente Vladimir Putin disse a Alexander Shokhin, diretor da União Russa de Industriais e Empreendedores, que não tinha outra opção a não ser ordenar o ataque à Ucrânia, pois todas as tentativas anteriores de Moscou para alterar a situação de segurança não deram em nada. Ele classificou a situação como uma operação especial. “Todos nós entendemos o mundo em que vivemos e estamos preparados, de uma maneira ou de outra, para o que está acontecendo agora em termos de política de sanções”, disse Putin.

Shokhin disse que a Rússia deveria estimular uma demanda extra da parte de investidores privados por títulos da dívida pública do país, por conta das sanções ocidentais sobre os bônus estatais russos, alertando que novas sanções serão mais duras que as anteriores e poderão interromper as cadeias logísticas e de fornecimento. Em resposta, Putin disse que a Rússia ainda faz parte da economia global e agradeceu ao diretor da União Russa de Industriais e Empreendedores por tudo o que fizeram agora em condições bem difíceis”. Na manhã de quinta, Vladimir Putin autorizou que a tropa militar russa invadisse a Ucrânia pelo leste,. Na segunda-feira, ele reconheceu duas delas como regiões como independentes.