Putin diz a presidente da Finlândia que fim da neutralidade do país escandinavo seria um erro

Os dois líderes conversaram por telefone sobre o possível ingresso finlandês à Otan e a Guerra da Ucrânia: ‘Kiev não mostra nenhum interesse por um diálogo construtivo e sério’, disse o russo

MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN/EFE/EPA - 10/05/2022 O presidente russo Vladimir Putin não está contente com possível ingresso da Finlândia à Otan



O fim da neutralidade militar da Finlândia seria um “erro”, afirmou neste sábado o presidente russo Vladimir Putin, em uma conversa por telefone com o colega finlandês Sauli Niinistö, informa um comunicado divulgado pelo Kremlin. “Putin destacou que o fim da política tradicional de neutralidade militar seria um erro, pois não há nenhuma ameaça para a segurança da Finlândia”, afirma a nota. A candidatura de adesão finlandesa à Otan, que desagrada Moscou, deve ser oficializada neste domingo, 15.

“Tal mudança de orientação política do país pode ter um impacto negativo nas relações russo-finlandesas que se desenvolveram durante anos com um espírito de boa vizinhança, cooperação e vantajosas para ambos”, acrescentou o Kremlin. Os dois líderes também conversaram sobre a situação na Ucrânia. Putin falou com o presidente finlandês sobre as negociações, “que estão praticamente suspensas por Kiev, que não mostra nenhum interesse por um diálogo construtivo e sério”, segundo o Kremlin.

*Com informações da AFP