Putin diz que negociações de paz atingiram ‘beco sem saída’ e nega crimes de guerra em Bucha

Presidente russo afirma que operação militar no território do país vizinho seguirá até que seja ‘totalmente concluída’

EFE / EPA / MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK MANDATORY CREDIT Putin ordenou invasão da Ucrânia, mas guerra não foi tão fácil quanto o esperado



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou sobre a guerra na Ucrânia durante uma entrevista coletiva concedida nesta terça, 12. O mandatário russo afirmou que as negociações para a paz chegaram a um beco sem saída e alegou que as acusações de crimes de guerra, que teriam sido cometidos na cidade de Bucha, são falsas. Segundo Putin, as negociações que ocorriam em Istambul, na Turquia, foram interrompidas após a Ucrânia mudar para uma posição que não era mais aceitável por Moscou e que, embora existam indicações de que Kiev voltará a adotar uma posição mais construtiva, Putin garantiu que “a operação militar da Rússia continuará até sua conclusão total”, com todos os objetivos alcançados. “Vamos agir de forma rítmica e calma, de acordo com o plano inicialmente proposto pelo estado-maior”, disse o presidente russo. “Nosso objetivo é ajudar as pessoas que vivem em Donbass, que sentem seu vínculo inquebrável com a Rússia”, acrescentou.

Putin ainda rejeitou as alegações de que soldados russos teriam cometido crimes de guerra na cidade de Bucha, nos arredores da capital ucraniana Kiev. Nos últimos dias, imagens de satélite e veículos de imprensa ocidentais verificaram a presença de diversos corpos nas ruas da cidade, alguns com sinais de execução. Segundo o presidente russo, as acusações são uma farsa, feita por ucranianos para realizar propaganda contra a Rússia, e relembrou o bombardeio da cidade síria de Raqqa, que era considerada pelo Estado Islâmico como sua capital. Raqqa foi bombardeada pelos Estados Unidos em 2017, e mortes de civis ocorreram. “Você viu como esta cidade síria foi transformada em escombros por aviões americanos? Os cadáveres ficaram nas ruínas por meses em decomposição. Ninguém se importou. Ninguém nem percebeu. Não houve esse silêncio quando as provocações foram encenadas na Síria, quando retrataram o uso de armas químicas pelo governo Assad. Então se descobriu que era falso. É o mesmo tipo de falsificação em Bucha”, afirmou Putin. O presidente ainda garantiu que qualquer tentativa de isolar a Rússia da economia global ou impedir seu desenvolvimento seria inútil.