Putin diz que ‘operação especial’ ocorre como esperado e afirma que Rússia combate neonazistas na Ucrânia

Presidente russo acusou ucranianos de utilizar civis como escudos humanos e afirmou que seu exército está construindo corredores humanitários para o leste

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP - 18/02/2022 Vladimir Putin falou sobre conflito com a Ucrânia nesta quinta



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 3, que a “operação especial” na Ucrânia ocorre de acordo com o planejado. “Nosso exército e a população de Donbass estão sendo heróis. A operação especial ocorre como esperado”, declarou. Em pronunciamento, o político voltou a dizer que a ofensiva russa ao país tem como objetivo combater o neonazismo. “Jamais abandonarei minha convicção de que os russos e ucranianos são um único povo, apesar do fato de os ucranianos ficarem totalmente assustados por causa da propaganda nacionalista, e muitos seguem a bandeira nazista. Está claro para nós que estamos combatendo os neonazistas”, afirmou Putin. “Ao longo do combate, nós percebemos que os neonazistas contrataram mercenários, alguns estrangeiros vindo do Oriente Médio, e eles utilizam civis como escudos humanos. Eles utilizam veículos blindados em áreas residenciais. Isso é exatamente a atitude de extremistas”, acrescentou. Putin disse ainda que seu exército está empenhando em construir corredores humanitários para o leste.