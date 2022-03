Putin diz que operação militar russa na Ucrânia é um ‘sucesso’

Presidente russo disse que países ocidentais estão agindo de ‘maneira odiosa’ ao impor sanções

EFE/EPA/ALEKSEY NIKOLSKYI / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Vladimir Putin avaliou que operação na Ucrânia é um sucesso



O presidente russo, Vladimir Putin, avaliou nesta quarta-feira, 16, que sua operação militar na Ucrânia é um “sucesso”. Ele afirmou que Moscou não deixará que o país rival se transforme em uma “cabeça de ponte” para “ações agressivas” contra a Rússia. “A operação transcorre com sucesso, em estrita conformidade com os planos preestabelecidos”, declarou Putin, assegurando, mais uma vez, que não tem a intenção de “ocupar” a Ucrânia. O presidente afirmou ainda que as sanções contra a Rússia são comparáveis às perseguições contra os judeus e que os países ocidentais estão agindo de “maneira odiosa”. “Paralelos são traçados com pogroms antissemitas”, disse. Putin prometeu ajuda financeira a indivíduos e empresas para enfrentar as medidas punitivas e garantiu que a “guerra relâmpago” econômica contra seu país “fracassou”. Mais uma vez, o presidente considerou que não tinha opções contra a Ucrânia. “Nós simplesmente não tínhamos opções para resolver o problema pacificamente”, disse ele. “Não tínhamos outra opção para nos defender (…) não permitiremos que a Ucrânia sirva de plataforma para ações agressivas contra a Rússia”, concluiu.

*Com informações da AFP