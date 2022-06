Putin diz que Rússia destruiu dezenas de armas dos EUA doadas à Ucrânia

Em entrevista, presidente afirmou que ‘as defesas estão quebrando como nozes’ e voltou a criticar o Ocidente pelas armas doadas aos ucranianos

MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN/EFE/EPA - 10/05/2022 Putin voltou a criticar os países do Ocidente por fornecerem armas aos ucranianos



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado, 04, que as forças russas destruíram “dezenas” de armas dos Estados Unidos na Ucrânia. “Os seus sistemas de defesa aérea estão se quebrando como nozes, dezenas foram destruídos”, disse o mandatário em entrevista à televisão estatal russa, cuja primeira parte foi transmitida na sexta-feira e a segunda parte será exibida no domingo. Putin não especificou a que armas se refere exatamente no trecho antecipado, mas o anúncio da entrevista indica que o chefe do Kremlin responderá a uma pergunta sobre o fornecimento de armas dos EUA à Ucrânia. O presidente e o governo russo têm denunciado repetidamente a entrega de armas modernas pelo Ocidente a Kiev, mais recentemente após a Casa Branca ter anunciado que fornecerá à Ucrânia múltiplos lançadores de mísseis com um alcance de até 70 quilômetros. Os EUA concordaram em dar este passo após receberem uma promessa do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que não atacariam o território russo com estas armas.

*Com informações da EFE