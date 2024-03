Putin é reeleito presidente da Rússia e se garante no poder por pelo menos mais seis anos

Pesquisas de boca de urna e da Comissão Eleitoral Central confirmaram a vitória do líder russo; oposição aponta fraude e abuso de autoridade

STRINGER/AFP Comissão Eleitoral Central em Moscou exibe resultados das eleições na Rússia



Vladimir Putin foi reeleito como presidente da Rússia por mais seis anos, obtendo 87% dos votos e um comparecimento de 73,3% às urnas, números recordes no país pós-soviético. As pesquisas de boca de urna e da Comissão Eleitoral Central confirmaram a vitória do líder russo. Apesar das acusações de fraudes e abuso de poder por parte da oposição, Putin segue com alto índice de aprovação e apoio popular. Mesmo os protestos contra sua reeleição, como o “Meio-dia contra Putin”, não impactaram o resultado final, de acordo com as autoridades eleitorais.

O presidente russo obteve 87% dos votos, superando as projeções do Kremlin, seguido por outros candidatos com percentuais menores. O comparecimento às urnas também foi significativo, atingindo 73,3%, acima do registrado nas eleições anteriores. Medidas foram tomadas para garantir a vitória de Putin, incluindo a exclusão de candidaturas críticas ao governo e forte presença policial nos locais de votação. As acusações de fraudes e suspeitas em relação ao processo eleitoral são descartadas pelo Kremlin como propaganda.

Com a vitória esmagadora, Putin se consolida como um dos líderes mais longevos da Rússia moderna, com planos de permanecer no poder por mais tempo. As discussões sobre sua sucessão e os desafios econômicos do país permanecem como incógnitas para o futuro político do presidente russo.

