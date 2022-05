Putin está com câncer e um golpe de Estado está sendo planejado na Rússia, afirma Ucrânia

Chefe da inteligência militar ucraniano, disse que o líder russo está em péssimas condições psicológicas e físicas: Ele sofre de várias doenças ao mesmo tempo’

EFE/EPA/MIKHAIL O presidente russo Vladimir Putin preside uma reunião do Conselho de Curadores da Talent and Success Educational Foundation por videoconferência



A saúde do presidente russo Vladimir Putin passou a ser uma das pautas da guerra. Segundo o chefe da inteligência militar da Ucrânia, o líder russo está “gravemente doente” em decorrência de um câncer, o que tem feito o Kremlin planejar um golpe de Estado para poder alterar o comandante da Rússia. A informação foi divulgada na sexta-feira, 13. “Podemos confirmar que Putin está em péssimas condições psicológicas e físicas. Está muito doente. Ele sofre de várias doenças ao mesmo tempo, uma delas é o câncer”, disse o major-general Kyrylo Budanov ao canal britânico “Sky News”, sem fornecer detalhes ou provas de suas declarações. As dúvidas sobre a saúde de Putin já tinha sido pontuado. Recentemente, uma mídia independente russa informou que ele estaria enfrentando um câncer na tireoide. Também já houve especulações sobre um possível câncer terminal. Entretanto, nenhuma das especulações foram confirmadas pelo Kremlin. Durante a entrevista, Budanov também relatou que previu uma vitória ucraniana no final do ano.