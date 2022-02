Putin está disposto a enviar delegação a Minsk para negociações com a Ucrânia, diz porta-voz do governo

Cidade é a capital da Bielorrússia, que é aliada dos russos e faz fronteira com os dois países

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin, presidente da Rússia



O presidente russo, Vladimir Putin, está disposto a enviar uma delegação para Minsk, capital de sua aliada Bielorrússia, que faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, para negociações de guerra com os ucranianos. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, nesta sexta-feira, 25. “O presidente russo, Vladimir Putin, em resposta à proposta de Volodymyr Zelensky, está disposto a enviar a Minsk uma delegação de representantes dos Ministérios de Defesa, Relações Exteriores e da administração presidencial para negociações com o lado ucraniano”, disse Peskov à agência de notícias russa Interfax.

A declaração foi feita após ambos os lados do conflito demonstrarem interesse no diálogo. No início da manhã desta sexta, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, sinalizou que Putin estaria pronto para a conversa, condicionando-a à deposição das armas pelo exército ucraniano. Em seguida, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria convidado o próprio Putin para negociar. O que, por sua vez, foi reforçado pelo assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak, que afirmou que o país estaria disposto até a colocar na mesa de negociações a posição neutra da Ucrânia em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A Rússia insiste que o desejo de Kiev de aderirao grupo de países do ocidente é uma ameaça direta à sua segurança, como planos de expansão da Otan para perto de suas fronteiras.

Minsk foi a cidade que, anteriormente, recebeu negociações e acordos de paz entre os dois países. A Bielorrússia também serviu como ponto de partida para tropas russas que entraram na Ucrânia na última quinta-feira, 24, com destino as cidades dominadas por grupos ucranianos separatistas, Donetsk e Luhanski, e chegando nesta sexta a capital do país, Kiev. Até agora, o governo russo se negou a participar de negociações com a Ucrânia, apesar dos inúmeros pedidos de Zelensky antes do início da invasão russa. O presidente ucraniano chegou a dizer que tentou falar com Putin horas antes da ofensiva militar começar.